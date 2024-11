Nach diesjähriger Absage: Wie geht es weiter mit dem Lahrer Parkleuchten?

1 Auf bunte Illuminationen im Stadtpark müssen Lahrer dieses Jahr verzichten. Foto: Baublies

Viele Lahrer vermissen es schmerzlich: Die Stadtparkfreunde können aufgrund fehlender Ressourcen das Parkleuchten dieses Jahr nicht ausrichten. Für eine Wiederauflage sagt die Stadt Unterstützung zu.









Es waren stets bunte Lichtblicke im sonst trüben Herbst: Illuminationen und kunstvolle Figuren haben in den vergangenen Jahren im November die Wegesränder des Stadtparks geschmückt. Das Parkleuchten lockte in den vergangenen drei Jahren zahlreiche Lahrer an, um bei winterlicher Atmosphäre Glühwein, Crêpes oder Flammkuchen zu genießen, oder einfach nur die Kunstwerke zu bestaunen. Dieses Jahr jedoch fällt es aus. Warum? Aufwand und Ertrag haben sich nicht mehr die Waage gehalten, erklärt Richard Sottru, Vorsitzender des Freundeskreis.