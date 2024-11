Nach einer Serie von Diebstählen sind in Balingen zwei Verdächtige auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Noch weitere Taten könnten auf das Kerbholz des Duos gehen.

Wie die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt geben, wird gegen die 24 und 25 Jahre alten Männer wegen einer Serie von Diebstählen aus unverschlossenen Autos und einem räuberischen Diebstahl ermittelt.

Eine Zeugin hatte die Männer gegen 3.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühläckerstraße überrascht, als diese gerade ihr Auto durchwühlten. Die beiden Verdächtigen ergriffen sofort die Flucht. Dabei sollen sie die 25-Jährige so heftig zur Seite gestoßen haben, dass sie leichte Verletzungen davontrug. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Wenig später konnten die beiden Verdächtigen festgenommen werden.

Lesen Sie auch

Bei ihnen wurden hochwertige Sonnenbrillen, Scheckkarten und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gefunden. Im Laufe des Morgens meldeten sich weitere Autobesitzer aus den Stadtteilen Frommern, Dürrwangen und Weilstetten, deren Autos ausgeplündert worden waren.

Mindestens neun Diebstähle

Derzeit werden dem Duo mindestens neun Taten zur Last gelegt. Die Ermittler fanden Hinweise darauf, dass die teils geständigen Verdächtigen für zahlreiche weitere Diebstähle aus Autos und Fahrzeugaufbrüche in Mengen und Gammertingen in Frage kommen könnten.

Die Männer wurden am Donnerstagmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Haftbefehle. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Balingen dauern an. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 bei der Polizei zu melden.