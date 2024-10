Nach Diebstahl in Freiburger Drogeriemarkt: Mutmaßlicher Ladendieb verletzt bei Festnahme zwei Polizisten

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat bei seiner Festnahme in Freiburg Widerstand geleistet und dabei zwei Polizeibeamte verletzt.

Bei der Festnahme eines mutmaßlichen Ladendiebes sind am Donnerstag, 10. Oktober, zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden.

Der Tatverdächtige war nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 18.15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie er mit unbezahlter Ware den Laden verließ.

Durch den Ladendetektiv und zwei Polizeibeamte, die zu dieser Zeit in der Innenstadt auf Streife unterwegs waren, wurde der Mann noch vor dem Drogeriemarkt gestellt.

Mann versucht zu flüchten

Kurz darauf versuchte der 45-Jährige, zu flüchten. Er konnte vor dem Laden durch die Polizeibeamten festgehalten und zu Boden gebracht werden. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, wodurch sich die Beamten leichte Verletzungen zuzogen.

Gegen den Mann, der mutmaßliches Diebesgut im Wert von rund 600 Euro mit sich führte, wird nun ermittelt.