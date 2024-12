Nach Diebstahl in Dornhan

1 Die Kinder freuen sich über die Spende. Foto: Kindergarten Dornhan

Obwohl zwei Hofläden selbst Opfer von Dieben geworden sind, haben sie den Kindern aus Dornhan eine Spende übergeben.









Link kopiert



Bei der kürzlich erfolgten Diebstahlserie, die auf auf mehrere Höfen in Beffendorf, Fürnsal und Niedereschach verübt wurde, ist auch der Evangelische Kindergarten in Dornhan in Mitleidenschaft gezogen worden.