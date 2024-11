Vergangene Woche hatte die Polizei mitgeteilt, dass ein 17-Jähriger in Freiburg von Unbekannten bedroht und beraubt worden war.

Die Tat trug sich damals in der Eschholzstraße zu. Nun teilt die Polizei mit, dass sie am Dienstag im Stadtteil Stühlinger bei einer Kontrollmaßnahme einen 23-Jährigen festgenommen habe, nachdem dieser mit Haschisch gehandelt haben soll.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich zudem der Verdacht, dass der 23-Jährige am Montag, 28. Oktober, an einem Raub in der Eschholzstraße beteiligt gewesen sein könnte. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten wurde Raubgut sichergestellt, welches sich nach derzeitigem Ermittlungsstand der Tat vom 28.Oktober zuordnen lässt.

Der dringend Tatverdächtige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.