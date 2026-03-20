Nach Diebstahl im Schulgarten: Schüler und Lehrer am Donaueschinger FG sind sauer und entsetzt

Diebe brechen nachts in den Schulgarten des Donaueschinger Gymnasiums ein. Die harte Arbeit der Schüler ist zerstört. Jetzt ermittelt die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.
Zwischen dem großen Gewächshaus, dem Außenbeet daneben und den Obstbäumen ist eine steinerne Feuerstelle. Der Schulgarten des Fürstenberg-Gymnasiums liegt versteckt im hinteren Teil des Geländes. Wo Schüler Setzlinge ziehen, die Beete bepflanzen, bauen und pflegen, haben Unbekannte in der Nacht von Montag, 16. März, auf Dienstag mehrere Gartenbänke, zwei Aluminium-Hochbeete und Werkzeug aus einem Geräteschuppen gestohlen.