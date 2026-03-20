Nach Diebstahl im Schulgarten: Schüler und Lehrer am Donaueschinger FG sind sauer und entsetzt

Diebe brechen nachts in den Schulgarten des Donaueschinger Gymnasiums ein. Die harte Arbeit der Schüler ist zerstört. Jetzt ermittelt die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen dem großen Gewächshaus, dem Außenbeet daneben und den Obstbäumen ist eine steinerne Feuerstelle. Der Schulgarten des Fürstenberg-Gymnasiums liegt versteckt im hinteren Teil des Geländes. Wo Schüler Setzlinge ziehen, die Beete bepflanzen, bauen und pflegen, haben Unbekannte in der Nacht von Montag, 16. März, auf Dienstag mehrere Gartenbänke, zwei Aluminium-Hochbeete und Werkzeug aus einem Geräteschuppen gestohlen.

Der Einbruch ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Montag, 16. März, um 22.30 Uhr, und Dienstagmorgen um 5.45 Uhr. Der Schaden wird von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Für den Abtransport des Diebesguts dürften die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Der Hausmeister und der betreuende Lehrer der Garten-AG, Pascal Andlauer, entdeckten am nächsten Tag Reifenspuren neben dem Schulgarten.

Für Andlauer wiegt der emotionale Verlust jedoch schwerer als der materielle. „Erst 2025 haben wir den Schulgarten aus dem Dornröschenschlaf geholt“, sagt er. Gemeinsam mit den Schülern sei das Gewächshaus bestückt, Setzlinge seien angepflanzt und die Feuerstelle wieder hergerichtet worden. „Da war eine richtige Wohlfühloase am Entstehen.“

Viel Freizeit und unzählige Arbeitsstunden haben die Schüler und der Lehrer in den Garten gesteckt. „Sogar in den Ferien und in Freistunden haben wir uns im Garten getroffen und dort gearbeitet“, berichtet Andlauer.

Schüler stecken viel Arbeit rein

In der AG engagieren sich zehn Schüler der Unterstufe, unterstützt von den beiden Oberstufenschülern Cedric Bernhard und Jonas Lemke. „In Freistunden arbeiten wir immer gerne im Garten, die körperliche Arbeit tut uns gut“, sagt Bernhard. Die beiden haben in vielen Arbeitsstunden Sitzbänke selbst gebaut, lackiert und gebeizt – welche nun gestohlen wurden.

Andlauer betont den pädagogischen Wert des Projekts: Die Schüler lernten, wo ihr Essen herkomme, erlebten Teamarbeit ganz praktisch und merken, was man gemeinsam erreichen könne. „Auch ich als Lehrer habe dabei unglaublich viel gelernt“, sagt Andlauer, der eigentlich Religion und Geschichte unterrichtet.

Gartenarbeit tut gut

Die Arbeit an der frischen Luft tue gut. Nach 90 Minuten Gartenarbeit wisse man, was man geleistet hat. „Und es ist einfach toll zu sehen, dass die Schüler so begeistert bei der Sache sind“, so Andlauer. „Im Unterricht sind Aufmerksamkeit und Einsatzbereitschaft nicht immer so hoch“, sagt er und lacht.

Erst zu Wochenbeginn hatten die Schüler die neuen Hochbeete aufgebaut. Genau diese Beete verschwanden in der darauffolgenden Nacht ebenfalls. „Bei den Schülern war das Entsetzen groß“, sagt Andlauer. „Sie standen mit offenen Mündern da und konnten es nicht fassen, denn eigentlich wollten wir diese Woche noch die Beete mit Erde befüllen und mit dem Pflanzen starten.“

Diebe waren offenbar informiert

Was Andlauer erstaunte: „Der Schulgarten liegt versteckt hinter dem großen Gebäude. Die Diebe müssen gewusst haben, dass dort neue Hochbeete stehen und haben wohl bereits zuvor die Arbeiten beobachtet“, vermutet der Lehrer.

Der Diebstahl ist nicht der erste. Schon im Jahr 2025 verschwand frisch gesägtes Holz aus dem Schulgarten. Nur einen Tag nachdem eine Birke gefällt und die Scheite zugeschnitten worden waren. Das Holz war eigentlich für Grill-Aktionen an der Feuerstelle gedacht. Damals wurden vier Tonnen Holz gestohlen. „Die Diebe müssen wohl auch damals mit großen Gefährten angerückt sein“, sagt Andlauer.

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Entsprechend groß ist die Enttäuschung bei den Schülern und ihrem Lehrer. „Wir haben so viel Arbeit in den Garten gesteckt, das hat auch richtig Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich einfach nur sauer. Wer macht denn so etwas?“, fragt sich Cedric Bernhard.

Andlauer hofft nun, dass die polizeilichen Ermittlungen erfolgreich verlaufen. „Die Täter müssen entweder über den Schulhof gefahren sein oder über die Zufahrtsstraße gekommen sein, vielleicht hat jemand etwas in der Nacht beobachtet.“ Einige Hundegänger, die regelmäßig an der Zufahrtsstraße vorbeikommen, habe er bereits angesprochen – bisher jedoch ohne Erfolg. Wie es mit der Garten-AG weitergeht, ist noch offen. „Klar, die Motivation ist momentan etwas getrübt, wir sind einfach nur traurig darüber“, sagt Andlauer.

Das Fürstenberg-Gymnasium

Schulgeschichte

Das Fürstenberg-Gymnasium in der Humboldtstraße ist das allgemeinbildende Gymnasium der Stadt Donaueschingen mit rund 700 Schülern und 75 Lehrkräften. Das Fürstenberg-Gymnasium wurde 1778 gegründet. Das heutige Schulgebäude in der Humboldtstraße wurde 1970 gebaut, später wurde es erweitert und saniert. Die Schule bietet als offene Ganztagsschule ein breites AG-Angebot und fördert neben Wissen auch soziale Kompetenzen. Der Schulgarten besteht seit den 80er-Jahren.