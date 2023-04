1 Am 11. März hatten zwei Männer im Lahrer Media-Markt gestohlen. Mittlerweile sitzen die beiden Tatverdächtigen in Haft. Foto: Gieger

Der Diebstahl im Lahrer Media-Markt am 11. März scheint aufgeklärt, in Karlsruhe hat die Polizei zwei Männer aus Georgien verhaftet.









Nachdem zwei Männer am 11. März im Media-Markt im Fachmarktzentrum gestohlen hatten und dabei auch einen Ladendetektiv mit einem Messer bedrohten, hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden georgischen Staatsbürger wurden, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Karlsruher Staatsanwaltschaft am 21. März 2023 mitteilte, nach einem weiteren mutmaßlichen räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt dingfest gemacht und befinden sich nun in Haft.

Offenburger Polizei wird nach Videoaufnahme aktiv

Die Offenburger Kriminalpolizei wurde aufgrund von Überwachungsaufnahmen der Lahrer Tat aktiv und konnte die Männer nun auch als Verantwortliche für den räuberischen Diebstahl in Lahr identifizieren, teilte die Polizei mit. Zudem erkannte eine Polizistin das Gesicht von einem der Tatverdächtigen wieder, der bereits am 6. Januar bei einem Tankbetrug in Baden-Baden von einer Überwachungskamera gefilmt wurde.

Abgleich der Kleidung erhärtet den Tatverdacht

Ein Abgleich der zur Tatzeit getragenen Kleidung erhärtet den Tatverdacht gegen die beiden Georgier im Alter von 30 und 53 Jahren, so die Polizei. Gegen beide wurde bereits Haftbefehl erlassen, sie befinden sich in einem Gefängnis.