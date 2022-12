1 Die Polizei macht dem Verein wenig Hoffnung, den gestohlenen Anhänger zurückzubekommen. (Symbolfoto) Foto: Musikverein Lauffen

Vom geklauten Anhänger des Musikvereins Lauffen fehlt weiter jede Spur. Vorstand Simon Miller nerven vor allem die Umstände mit Versicherung und Sponsoren. Derweil erklärt die Polizei, wie groß die Chancen sind, dass der Hänger wieder auftaucht.















Deißlingen-Lauffen - Der Fall bleibt kurios: Nachdem am Freitag, 2. Dezember, die Anzeige bei der Polizei in Rottweil eingeht, fährt der mutmaßliche Dieb in einem schwarzen Mercedes ML seelenruhig weiter im Landkreis Rottweil umher. Vorstand Miller: "Ein guter Bekannter von mir kennt den Zeugen, der unseren Hänger am Samstag in Dunningen gesehen hat. Ich vertraue dieser Quelle."

Anhänger für Instrumente-Transport wichtig

Mit jedem weiteren Tag, der ins Land zieht, sieht der Musikverein Lauffen aber die Chancen schwinden, dass ihr wichtiges Transportgerät wieder auftaucht. Ein Unding gerade in dieser Woche: "Wir haben am Samstag, 10. Dezember, unser Jahreskonzert und brauchen den Hänger dringend, um die Instrumente vom Probelokal in die Turn- und Festhalle zu fahren, wo das Konzert stattfindet", steht Miller vor logistischen Problemen. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht er bereits von einer nötigen Ersatzanschaffung.

Sein Glück: "Zum Zeitpunkt des Diebstahls war kein Inventar im Anhänger." Sonst wäre es richtig teuer geworden – werden doch regelmäßig Schlagzeug und Notenständer transportiert. So wird der finanzielle Sachschaden auf 2500 Euro geschätzt. Durch verschiedene Werbeaufdrucke ist der Geldverlust ohnehin nicht das Hauptproblem. "Mich nervt vor allem den durch den Diebstahl entstandenen Aufwand mit der Versicherung und den Sponsoren." Das seien Zeitfresser – und auch manch rechtliche Hürde warte noch.

Rechtliche Hürden mit Sponsorenverträgen

Denn: Die Verträge mit den Werbetreibenden laufen weiter, aber der Musikverein kommt seinem Vertragsteil nicht mehr nach. "Ich brauche nun erstmal die Bescheinigung von der Polizei und dann sehen wir weiter", so Miller angefressen.

Die Polizei bestätigt indes die Aussagen von zwei Zeugen und betont in diesem Zuge: "Die Aussichten, dass der Anhänger wieder auftaucht sind größer, als einen Täter zu überführen." Der Grund liegt auf der Hand: "Anhänger haben wie Autos oder Lastwagen Individualnummern, die eine Identifizierung einfach möglich werden lassen, auch wenn das Kennzeichen fehlt." Sowohl die Nummer als auch das Kennzeichen seien mittlerweile in einer Fahndungsdatenbank ausgeschrieben. Gerät der Dieb also in eine Polizeikontrolle können die Ordnungshüter schnell feststellen, dass der Anhänger gestohlen worden ist.

Simon Miller will noch nicht so recht an einen Fahndungserfolg glauben: "Ich fürchte, dass der Hänger im Ausland verscherbelt wird." Und auch die Polizei will ihm nicht die allergrößte Hoffnung machen: "Wie bei anderen Sachen auch, wird der Täter versuchen, den Anhänger – ohne Misstrauen zu erwecken – schnell wieder gegen Bargeld abzustoßen. Es gibt auch Fälle, in denen solche Fahrzeuge ›nur‹ illegal benutzt und dann irgendwo abgestellt werden."

Anhänger im Ausland verscherbelt?

Weitere Variante hinsichtlich der Individualnummer: Der Täter frisiert das Fahrzeug um, das heißt der Hänger würde mit den Daten eines anderen, baugleichen Fahrzeugs versehen, welches zum Beispiel einen Totalschaden hatte. So sei dann eine mögliche Polizeikontrolle wirkungslos.

Auf dem Schwarzmarkt zerlegt?

Auch wahrscheinlich laut Polizei: "Oft gehen die Fahrzeuge aber auch ins Ausland, wo sie zerlegt werden und die Teile dann auf dem Schwarzmarkt verkauft werden."

Dabei ist der Musikverein Lauffen mit dem Diebstahl ein echter Pechvogel. Die Statistik zeigt: In den Jahren 2020 und 2021 sind im gesamten Kreis Rottweil gerade mal fünf Anhänger gestohlen worden. Entwendete Autos sind in den beiden Jahren 15 Mal im Kreis gemeldet worden. Die Polizei erwähnt sogar, dass die meisten gestohlenen Autos nicht mal abgeschlossen waren oder der Schlüssel vorhanden war. Über Fahndungserfolge gibt die Pressestelle aber keine Auskunft.

Facebook-Aufruf: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Simon Miller will weiter nichts unversucht lassen. Der Facebook-Aufruf des Musikvereins zu möglichen Zeugen sei auf große Resonanz gestoßen. "Über 500 Mal wurde der Beitrag geteilt", freut sich der Vorstand. Und auch die Polizei Rottweil nimmt weiterhin Hinweise zu dem Fall unter Telefon 0741/47 70 entgegen. Und wer weiß: Vielleicht fährt der Dieb mit dem Anänger immer noch seelenruhig im Kreis Rottweil umher.