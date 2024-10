Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat seine nette Geste beim Nations-League-Spiel in Bosnien und Herzegowina (2:1) mit der Zuneigung der heimischen Fans erklärt. „Seitdem ich hier gelandet bin, haben mir die bosnischen Brüder und Schwestern Liebe gezeigt, dafür bin ich sehr, sehr dankbar“, sagte der 31-Jährige und ergänzte: „Einfach überragend, Bosnien. Dankeschön!“

In dem kleinen, multireligiösen Land auf dem Balkan sei alles „top, top, top“ und „super“ gewesen, berichtete Rüdiger beglückt, sowohl das rostig-charmante Stadion Bilino Polje, als auch die Fans lobte er. Auch auf X, ehemals Twitter, drückte er seine Begeisterung aus.

Lesen Sie auch

Zumindest einem Anhänger zahlte er die unverhoffte Zuneigung mit einem netten Geschenk zurück. Rüdiger gab dem Mann vor der Partie seinen Aufwärmpullover und erntete dafür großen Applaus der gesamten Hintertortribüne.

Rüdiger lobt das Land auf dem Balkan

Der Beschenkte konnte sein Glück kaum fassen. Erst hielt er das begehrte Stück Stoff stolz in die Höhe, betrachtete es eingehend und nahm erfreut die Glückwünsche seiner Freunde entgegen. Schließlich küsste er Rüdigers verschwitzten Pullover.

Der DFB-Abwehrchef kehrte in Zenica in die Nationalmannschaft zurück. Bei den Nations-League-Spielen im September gegen Ungarn (5:0) und in den Niederlanden (2:2) war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann noch geschont worden.