Nach deutlichem Rückgang: Darum steigt die Nachfrage nach Wärmepumpen in Donaueschingen

Nach dem Rückgang 2024 sind sie nun wieder gefragt. Heizungsbauer in Donaueschingen spüren das bisher wenig. Bei den Bürgern dominiert vor allem Unsicherheit.

Kaum eine Gesetzesanpassung hat in den vergangenen Jahren so viel Aufmerksamkeit erregt, wie die Erneuerung des Gebäudeenergiegesetzes durch die Ampelregierung im Jahr 2023. Heizungen in Neubauten müssen seit Januar 2024 zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Geräte, die mit Öl oder Gas betrieben werden, sollen stückweise ersetzt und ab 2045 schließlich ganz verboten werden.

500 000 neu installierte Wärmepumpen pro Jahr lautete das Ziel des damaligen Wirtschaftsministers Robert Habeck. Und der Run darauf war zunächst auch so groß, dass die Hersteller und Monteure ihre Auftragslisten kaum abgearbeitet bekamen. 2024 brach der Markt dann, trotz hoher Förderungen von bis zu 70 Prozent bei der Anschaffung, ein. Von im Vorjahr noch 356 000 verkauften Wärmepumpen fiel die Zahl auf nur noch 193 000.

50 Prozent mehr als 2024

Nach dem Absturz kann die Branche nun allerdings wieder bessere Zahlen vermelden. Laut Statistiken des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) wurden bundesweit alleine zwischen Januar und Juni etwa 139 000 Geräte verkauft. Auch seitdem gingen die Zahlen weiter in die richtige Richtung, sagt Björn Schreinermacher vom BWP. „Der Trend hat sich im dritten Quartal fortgesetzt. Der BWP rechnet mit einem Jahresabsatz von 280 000 bis 290 000 Wärmepumpen, was einem Plus von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspräche.“

Hoffen auf nachhaltige Entwicklung

Der Verband hofft darauf, dass diese Entwicklung nachhaltig ist. „Die Branche stellt einen grundsätzlichen Sinneswandel bei Verbraucherinnen und Verbrauchern fest. Ausschlaggebend ist bei Hauseigentümern, dass das Verbrennen von Gas und Öl zunehmend mit steigenden oder zumindest unsicheren Heizkosten verbunden wird“, erklärt Schreinermacher weiter. „Die Zahlen bis Ende des ersten Halbjahres 2025 sind durchaus ermutigend“, sagt auch Matthias Bauer, Energieberater bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Doch Bauer warnt vor der aktuellen politischen Diskussion über die Zukunft des Heizungsgesetzes.

Politik sorgt weiter für Verunsicherung

Eigentlich möchte die Union dieses abschaffen. Wirklich konkrete Pläne kamen allerdings noch keine aus der Bundesregierung. Unsicherheit macht sich wieder unter den Bürgern breit, etwa in Form der Frage, ob die Förderungen für den Wärmepumpen-Umstieg bestehen bleiben. Das merkt auch Energieberater Bauer: „Das Interesse an Fragen in der Energiewende sinkt wieder, und die unklaren politischen Rahmenbedingungen zeigen sich bei uns in einer rückläufigen Energieberatung.“

Ähnliches berichtet auch Thomas Huber. Er ist Heizungsbauer und Geschäftsführer der Firma Kempter Haustechnik in Donaueschingen. Für ihn war die Auftragslage 2025 sogar etwas schwächer als noch im Vorjahr. Sieben Wärmepumpen haben Huber und seine Angestellten bis Ende Oktober verbaut, zwei weitere Aufträge laufen noch. Im Vorjahr seien es noch fast doppelt so viele gewesen, so Huber. „Viele warten erstmal mit dem Umstieg ab“, sagt er mit Blick auf die unsichere Zukunft der aktuellen Regelung. Dabei seien die Lieferzeiten heute gar kein Problem mehr. „Wer jetzt kauft, bekommt die Wärmepumpe zeitnah geliefert“, erklärt der Heizungsbauer.

Firmen setzen auf steigende Zahlen

Etwas bessere Zahlen als noch im Vorjahr kann die Firma Weishaupt aus Villingen-Schwenningen verzeichnen. Die Auftragszahlen zögen mit dem bevorstehenden Winter wieder an, antwortet das Unternehmen auf Anfrage. Allerdings stünden diese in erster Linie in Relation zum katastrophalen Verkaufsjahr 2024. Dennoch vermuten die Heizungsbauer in der Region, dass sich ein positiver Trend bei den Verkaufszahlen von Wärmepumpen langfristig etablieren wird, auch wenn Thomas Huber in Donaueschingen vom aktuellen Aufschwung noch nicht viel spürt: „Ich gehe davon aus, dass es ab 2027 wieder mehr Anfragen gibt“.

Ab dann möchte die Europäische Union nämlich das Emissionshandelssystem ETS2 auch auf das Heizen ausweiten, wodurch die Kosten für fossile Brennstoffe deutlich steigen könnten. Mit Blick auf die Diskussionen um die Zukunft des Heizungsgesetzes hofft Thomas Huber auf mehr Klarheit von der Bundesregierung. Er erklärt: „Ich würde mir wünschen, dass die Regierung die Laufzeiten für fossile Energieträger etwas verkürzt und die Strompreise senkt. Das würde den Anreiz zur Umstellung erhöhen“.

Umstieg muss gut geplant werden

Eine grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber dem Umstieg von Öl und Gas auf erneuerbare Energien sieht Thomas Huber bei seinen Kunden nicht. „Wenn man den Leuten die Einsparungen vorrechnet, dann ist das Einverständnis in der Regel da. Es gibt einfach kein anderes Heizsystem als die Wärmepumpe, mit dem man aus einem Kilowatt Strom bis zu vier Kilowatt Heizenergie machen kann.“ Huber betont aber auch, dass der Umstieg auf die Wärmepumpe gut geplant werden muss, damit die Einsparungen bei den Heizkosten später Realität werden.

Förderung wird sinken

„Die Wärmepumpe verlangt eine viel umfangreichere Planung als früher bei einer fossilen Heizung“, sagt auch Energieberater Matthias Bauer. Dennoch lohnt es sich für Interessenten laut Bauer, das Thema nicht zu lange vor sich herzuschieben. Der Klimageschwindigkeitsbonus in Höhe von 20 Prozent, der bei der Umstellung von fossilen Brennstoffen neben der Grundförderung (30 Prozent) für selbst nutzende Wohneigentümer ausgezahlt wird, wird nur noch bis Ende 2028 voll gezahlt. Danach sinkt die Förderung alle zwei Jahre um drei Prozentpunkte.

Positiver Trend

Gebäudeenergiegesetz

