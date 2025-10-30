Nach deutlichem Rückgang: Darum steigt die Nachfrage nach Wärmepumpen in Donaueschingen

Nach dem Rückgang 2024 sind sie nun wieder gefragt. Heizungsbauer in Donaueschingen spüren das bisher wenig. Bei den Bürgern dominiert vor allem Unsicherheit.
Kaum eine Gesetzesanpassung hat in den vergangenen Jahren so viel Aufmerksamkeit erregt, wie die Erneuerung des Gebäudeenergiegesetzes durch die Ampelregierung im Jahr 2023. Heizungen in Neubauten müssen seit Januar 2024 zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Geräte, die mit Öl oder Gas betrieben werden, sollen stückweise ersetzt und ab 2045 schließlich ganz verboten werden.