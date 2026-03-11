Nach der Wiedereröffnung: Andrang ins Augustinermuseum in Freiburg ist groß
Die Bauarbeiten am Freiburger Augustinermuseum sind beendet. Foto: Ralf Deckert

Mehr als 20 000 Menschen haben das Freiburger Augustinermuseum in der Eröffnungswoche besucht.

Nach mehr als 20 Jahren Bau- und Sanierungsarbeiten ist seit dem Monatswechsel das Augustinermuseum in Freiburg wieder für Besucher geöffnet. Bei freiem Eintritt kamen in den ersten acht Tagen nach der Wiedereröffnung mehr als 20 000 Gäste, um sich von den Sammlungen zur Stadt- und Regionalgeschichte und der neu gestalteten Schatzkammer ein Bild zu machen. Die Stadt Freiburg hat dem Museum einen „erfolgreichen Start“ attestiert.

 

Das gesamte Team sei im Einsatz gewesen, um den Andrang zu bewältigen, so Museumschefin Jutta Götzmann. Viele Gäste hätten sich für eine Fördermitgliedschaft interessiert. Besonders diejenigen, die das Museum noch aus früheren Zeiten kannten, zeigten sich laut Götzmann begeistert vom Ergebnis der Sanierung.

Mit dem Ende der Eröffnungswoche ist ein Besuch bei freiem Eintritt nicht mehr möglich. Inhaber des Museums-Pass-Musées, Personen unter 27 Jahren sowie Besitzer der Familien-Card oder des Freiburg-Pass können das Museum weiterhin kostenlos besuchen.

 