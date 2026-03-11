Nach der Wiedereröffnung: Andrang ins Augustinermuseum in Freiburg ist groß

1 Die Bauarbeiten am Freiburger Augustinermuseum sind beendet. Foto: Ralf Deckert Mehr als 20 000 Menschen haben das Freiburger Augustinermuseum in der Eröffnungswoche besucht.







Nach mehr als 20 Jahren Bau- und Sanierungsarbeiten ist seit dem Monatswechsel das Augustinermuseum in Freiburg wieder für Besucher geöffnet. Bei freiem Eintritt kamen in den ersten acht Tagen nach der Wiedereröffnung mehr als 20 000 Gäste, um sich von den Sammlungen zur Stadt- und Regionalgeschichte und der neu gestalteten Schatzkammer ein Bild zu machen. Die Stadt Freiburg hat dem Museum einen „erfolgreichen Start“ attestiert.