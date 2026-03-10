Nach der Wahl in Albstadt: Nils Maute übt Kritik an Landes-SPD

Nach der Landtagswahl übt Stadtverbandsvorsitzender Nils Maute Kritik an der Landes-SPD.
Ein klarer Verlierer der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist die SPD. Im Land mit 5,5 Prozent der Zweitstimmen das Ergebnis halbiert und gerade noch in den Landtag gerettet, wären die Sozialdemokraten im Wahlkreis Balingen mit 4,3 Prozent an Zweitstimmen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Isoliert die Stadt Albstadt betrachtet, kommt die SPD auch nur auf 4,4 Prozent an Zweitstimmen. Immerhin mildert Direktkandidatin Katja Weiger-Schick mit ihrem Erststimmenergebnis (7,5 Prozent in Albstadt; 6,6 Prozent im Wahlkreis Balingen) das Debakel etwas ab.