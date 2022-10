1 Der bisherige und der neue Oberbürgermeister von Rottweil: Ralf Broß (links) und Christian Ruf am Wahlabend. Foto: Ralf Graner Photodesign

Es ist ein Thema, über das oft nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird, das aber viele brennend interessiert: Was verdienen bekannte Köpfe denn so? Zum Beispiel der OB von Rottweil?















Rottweil - Während die meisten Bürger um ihren Verdienst ein Geheimnis machen können – wenn sie das wollen –, geht das bei einem Stadtoberhaupt freilich nicht. Die Besoldung ist im "Landeskommunalbesoldungsgesetz", kurz LKomBesG, festgelegt, die Eingruppierung wird vom Gemeinderat formell beschlossen.

Vorerst noch Bürgermeister

So auch für Christian Ruf, dessen Amtsantritt samt Besoldung Thema in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend war. OB Ralf Broß wurde bereits verabschiedet, ist offiziell aber noch bis 31. Oktober im Amt. Dazwischen gibt es eine Übergangsphase. Ruf ist aktuell also weiterhin Bürgermeister und wird voraussichtlich erst zum 1. Dezember ins Amt eingesetzt. Vereidigt wird er dann, auch das wurde am Mittwochabend beschlossen, von Arved Sassnick (SPD+FFR).

Einwohnerzahl maßgeblich

Dieser hatte auch von Ruf die Sitzungsleitung übernommen, als es um Vereidigung und Besoldung ging. Die Gesetzeslage ist ein bisschen komplex, aber klar: Der Oberbürgermeister von Rottweil ist der Besoldungsgruppe B6/B7 zuzuordnen, für Gemeinden zwischen 30 001 und 50 000 Einwohner. Zugrunde gelegt wird in Rottweil die Einwohnerzahl von 35 036. Rottweil selbst hat zwar nur knapp 25 000, bei einer "erfüllenden Gemeinde" in einer Verwaltungsgemeinschaft sind aber auch die Einwohnerzahlen umliegender Gemeinden hälftig anzurechnen.

Weil das insgesamt dennoch im unteren Bereich des Einwohnerrahmens liegt, kommt die höhere Besoldungsgruppe B7 nur in Betracht, "wenn dies durch Umfang und Schwierigkeitsgrad des Amtes gerechtfertigt ist". Dem ist in Rottweil nicht so, Christian Ruf wird also in B6 eingruppiert. Die Formalie wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

In Euro

Doch was heißt das nun in Zahlen? Wir schauen in der Besoldungstabelle nach: es sind 10 351 Euro im Monat. Zudem steht dem OB eine DIenstaufwandsentschädigung von 13,5 Prozent des festgesetzten Grundgehalts zu. Und wie groß ist der Sprung von der zweiten in die erste Reihe? Auch darüber gibt die Landesbesoldungsordnung Aufschluss: Als Bürgermeister wird Christian Ruf bislang nach Besoldungsgruppe B4 bezahlt. Das sind 9219 Euro.

In den ersten Monaten füllt Ruf übrigens – für ein Verdienst – gleich beide Funktionen aus. Eine neuer Bürgermeister muss erst noch gefunden werden.