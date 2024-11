Nach der US-Wahl: Nato-Generalsekretär erwartet mit Trump neue Geld-Debatte

2 Will Alliierte zu Verteidigungsausgaben in Höhe von drei Prozent des BIP verpflichten: Der gewählte US-Präsident Trump. (Archivbild) Foto: Ting Shen/XinHua/dpa

Der Streit um Verteidigungsausgaben brachte die Nato in der ersten Amtszeit von Trump zeitweise an den Rand des Abgrunds. Wird es nun noch schlimmer?









Budapest - Nato-Generalsekretär Mark Rutte erwartet wegen Donald Trumps Wahlsieg neue Diskussionen über die Höhe der Verteidigungsausgaben der Bündnismitglieder. Der designierte US-Präsident habe vollkommen recht, dass man mit Ausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts die Ziele im Bereich der Verteidigungsfähigkeit nicht erreichen werde, sagte der frühere niederländische Regierungschef am Rande eines Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Budapest. Es werde deutlich mehr als zwei Prozent brauchen.