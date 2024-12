Nach der Trennung von Jan Dehner: So äußert sich Frommerns Sportlicher Leiter Uwe Vieth

1 Uwe Vieth hat Jan Dehner die Entscheidung des Vereins am Dienstag mitgeteilt. Foto: Kara

Nach der Trennung von Jan Dehner äußert sich Frommerns Sportlicher Leiter Uwe Vieth gegenüber unserer Redaktion. Es gibt bereits einen Top-Kandidaten als Nachfolger.









Link kopiert



„Jan Dehner, einer der erfolgreichsten Trainer in Frommern, ist nicht mehr Coach des Herren-Teams in der Landesliga. In den vergangenen 18 Monaten haben wir gemeinsam viele großartige Erfolge gefeiert und als Team und Verein wertvolle Erfahrungen gesammelt.“ So startet das Statement von Uwe Vieth, Sportlicher Leiter des TSV Frommern, welches er unserer Redaktion am Dienstag (nach Redaktionsschluss) zukommen ließ.