Nach der Suche in Hornberg: So handelt man richtig bei Vermisstenfällen

1 Am vergangenen Dienstag waren zahlreiche Mensch in Hornberg im Einsatz – es galt einen zweijährigen vermissten Jungen zu finden. Foto: Reinhard

Jährlich werden zahlreiche Kinder und Erwachsene als vermisst gemeldet – auch im Kinzigtal und in der Ortenau. Doch wann gilt jemand offiziell als vermisst, und wie läuft eine Suche ab? Die Polizei klärt auf.









„Hoffentlich das erste und letzte Mal, dass wir so etwas erleben mussten“ – so fasste Hornbergs Bürgermeister Marc Winzer die geglückte Suche nach dem zweijährigen Jungen zusammen, der am vergangenen Dienstag beim Spielen verschwand. Falls einem aber doch etwas ähnliches passiert: Wie sollte man sich in so einem Fall als Angehöriger verhalten? Und: Was kann man tun, um so etwas zu verhindern? Die Polizei Offenburg hat Antworten.