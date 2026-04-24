Nach der Schließung: „Die Zeiten ändern sich“ – Trauer über Ende des Donaueschinger Club Omega

Mit dem Omega endet ein Kapitel des Donaueschinger Nachtlebens. Auch andere Clubbetreiber und Gastronomen sind darüber betrübt. Es gibt Erklärungsversuche.
Das Omega hat überraschend geschlossen, die Betreiber haben die Reißleine gezogen – und mit ihm verschwindet in Donaueschingen ein Laden, in dem das Leben für ein paar Stunden anders lief. Das Delta - der Vorgänger-Club war über Jahre genau so ein Ort: Nächte ohne Uhr, Gespräche zwischen Tresen und Tanzfläche, ein Raum, in dem der Alltag draußen blieb.