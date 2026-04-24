Nach der Schließung: „Die Zeiten ändern sich“ – Trauer über Ende des Donaueschinger Club Omega

Mit dem Omega endet ein Kapitel des Donaueschinger Nachtlebens. Auch andere Clubbetreiber und Gastronomen sind darüber betrübt. Es gibt Erklärungsversuche.

Das Omega hat überraschend geschlossen, die Betreiber haben die Reißleine gezogen – und mit ihm verschwindet in Donaueschingen ein Laden, in dem das Leben für ein paar Stunden anders lief. Das Delta - der Vorgänger-Club war über Jahre genau so ein Ort: Nächte ohne Uhr, Gespräche zwischen Tresen und Tanzfläche, ein Raum, in dem der Alltag draußen blieb.

Genau dieses Gefühl wollten die späteren Betreiber Urs Fischbach und Tobias Deusch bewahren. Beide waren selbst im Delta unterwegs – und versuchten mit dem Omega, daran anzuknüpfen. An manchen Abenden gelang das – die Tanzfläche voll, die Stimmung dicht. Und doch hat es nicht gereicht.

Nach gut einem Jahr mussten die beiden Betreiber Insolvenz anmelden, der Betrieb wurde eingestellt. Zuvor war aus dem Traditionsclub Delta mit erheblichem finanziellem Aufwand das Omega hervorgegangen – ein neu konzipierter Club, in den eine sechsstellige Summe investiert wurde. Doch in welchem nach einem Jahr feststand: Der Betrieb rentiert sich nicht.

Das Omega-Logo an der Fassade: Sinnbild für den Versuch, einen Traditionsort in Donaueschingen neu zu beleben – und für ein Projekt, das trotz großer Investitionen und viel Herzblut nicht bestehen konnte. Foto: Hannah Schedler

Für Fischbach ist dieses Ende kein Einzelfall. Steigende Betriebskosten, Inflation und vor allem ein verändertes Ausgehverhalten seit der Corona-Pandemie hätten die Branche insgesamt unter Druck gesetzt. „Man geht heute nicht mehr selbstverständlich jedes Wochenende in die Disco“, sagt er.

Wie tief dieser Wandel reicht, beschreibt Bernhard Zipfel, Betreiber des Kulturbahnhofs in Donaueschingen. Clubs und Kneipen seien früher selbstverständlicher Teil des sozialen Gefüges gewesen. Heute verliere das Öffentliche an Verbindlichkeit, während sich Begegnung stärker ins Private verlagere. „Die Scheu vor Begegnung ist größer geworden“, sagt Zipfel.

Leise Momente an der Bar: Trotz neuer Konzepte und viel Engagement blieb der wirtschaftliche Erfolg aus – mit dem Aus des Omega verliert Donaueschingen einen weiteren Ort der Begegnung. Foto: Hannah Schedler

Für Ben Bensberg, Betreiber des Donaueschinger Clubs Okay, ist die Schließung des Omega Ausdruck eines Strukturwandels – mit konkreten Folgen vor Ort. Neben dem Okay gebe es in Donaueschingen und im näheren Umkreis kaum vergleichbare Angebote. „Die Branche steht seit Jahren unter Druck – durch demografische Veränderungen, wirtschaftliche Unsicherheiten und die Nachwirkungen von Corona“, sagt er. „Gäste entscheiden bewusster, wann und wofür sie Geld ausgeben – und erwarteten im Gegenzug ein klar konturiertes Erlebnis.“

Unbeschwertheit fehlt

Mehrere Entwicklungen greifen aus seiner Sicht ineinander: kleinere Jahrgänge, steigende Kosten, eine gedämpfte Konsumstimmung. „Man merkt, dass vielen nicht nur das Budget fehlt, sondern auch ein Stück Unbeschwertheit“, sagt Bensberg. Für Betreiber verschärft sich die Lage damit doppelt – wirtschaftlich wie konzeptionell. „Clubs müssen heute mehr bieten als nur Musik und Getränke – sie müssen einen Anlass schaffen.“ Zugleich gehe es um mehr als Wirtschaftlichkeit: „Wir verstehen uns auch als Begegnungsstätte. Menschen brauchen Menschen.“

Christoph Brach trauert um das Clubsterben: Orte wie das Donaueschinger Omega seien mehr als nur Clubs gewesen – sie hätten Menschen zusammengebracht und Kultur erlebbar gemacht. Foto: Hannah Schedler

Dass dieser Wandel eine längere Vorgeschichte hat, betont auch Christoph Brach, langjähriger DJ im Delta – einem Ort, der über Jahre hinweg eine feste Größe der lokalen Clubkultur war. „Clubs sterben nicht erst seit heute“, sagt er. Bereits Mitte der 2000er Jahre sei das Delta wirtschaftlich unter Druck geraten. Heute habe sich das Umfeld weiter verschoben. „Viele gehen weniger tanzen, weniger in Bars.“ Die Szene sei noch da, „aber sie wird schwächer“.

Gerade im ländlichen Raum verstärken zusätzliche Faktoren diese Entwicklung: steigende Mobilitätskosten, längere Wege, eine geringere Dichte an Angeboten. Orte wie das Delta hätten genau jene Nischen bedient, die heute seltener geworden sind. Das Omega sei ein eigenständiger Versuch gewesen, daran anzuknüpfen – mit wechselnden Formaten und Live-Angeboten. „Einige Partys waren richtig voll – das hat gezeigt, dass der Bedarf da ist“, sagt Brach. Andere Abende hätten diese Dynamik jedoch nicht erreicht. Rückblickend sieht er auch strukturelle Schwächen: „Das Marketing war zu schwach.“

Nina van Endert-Nicola über das Clubsterben: Clubs sind für sie mehr als Freizeit – ihr Verlust trifft auch Kultur und gesellschaftlichen Austausch. Foto: Nina van Endert-Nicola

Was verschwindet, lasse sich für ihn nicht allein ökonomisch fassen. „Im Delta haben sich Leute aufgefangen, wenn es ihnen schlecht ging“, sagt er. „Das war mehr als ein Club.“ Es war Referenzpunkt, ein sozialer Knoten im Alltag – für manche ein zweites Wohnzimmer.

Auch aus Perspektive langjähriger Gäste wird die Verschiebung greifbar. Nina van Endert-Nicola hat die Szene über Jahrzehnte hinweg begleitet – zunächst im Delta, später auch im Omega. Sie beschreibt eine Bewegung weg von Regelmäßigkeit hin zu punktuellen Ereignissen. „Früher ist man ein- oder zweimal die Woche in die Kneipe gegangen – heute trifft man sich eher bei einzelnen großen Events“, sagt sie.

Vom vollen Laden zur leeren Fläche: Clubs waren mehr als Orte zum Feiern – ihr Verschwinden verändert auch, wie und wo Menschen zusammenkommen. Foto: Hannah Schedler

Ein zentraler Treiber sei die Digitalisierung. „Kneipen und Clubs waren früher unsere Social-Media-Plattformen“, so Endert-Nicola. Heute verlagerten sich Kommunikation und Begegnung zunehmend in digitale Räume. Gleichzeitig wirkten wirtschaftliche Faktoren: Viele Menschen hätten weniger finanziellen Spielraum, während die Kosten für Gastronomie gestiegen seien: „Der Rückzug ins Private wird damit oft attraktiver.“

Und doch bleibt die Einordnung nüchtern. „Clubkultur verschwindet nicht, aber sie verändert sich“, sagt Bensberg. „Wenn Orte für Begegnung verschwinden, verlieren wir mehr als nur Clubs – wir verlieren ein Stück Gesellschaft“, sagt van Endert-Nicola. „Die Zeiten ändern sich – zurückdrehen lassen sie sich nicht.“

Clubsterben ist kein Randphänomen

Das Clubsterben in Deutschland

ist durch einen signifikanten Rückgang der Betriebsarten Diskotheken und Tanzlokale gekennzeichnet, deren Anzahl von über 2200 (im Jahr 2011) auf zirka 1070 (im Jahr 2024) gesunken ist. „Vor allem kleinere, alternative Clubs geraten schnell an ihre Grenzen“, sagt Justus Bartlewski vom Clubkultur Baden-Württemberg e.V.. Steigende Kosten, strengere Auflagen und fehlende Fördermodelle träfen gerade jene Orte, die mit begrenztem Publikum kulturelle Nischen bedienen.