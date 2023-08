1 Seit Dienstag wird wieder Grundwasser aus einem nahen Tiefbrunnen in den LGS-See gepumpt. Foto: Schabel

Nach der Dammsanierung wird das Gewässer wieder befüllt. Zuvor hatte der BGL den Grund von Müll befreit. Die Seerosen, die vor der Trockenlegung entfernt worden waren, werden wieder angepflanzt.









Donnerstag kurz vor 8 Uhr im Seepark. Ein einsamer Spaziergänger steht auf der Terrasse des See-Restaurants und blickt ergriffen auf einen Schlauch, aus dem Wasser in einem ordentlichen Strahl in den See fließt. Seit Dienstag wird er wieder mit Grundwasser aus einem nahen Tiefbrunnen befüllt – die blaue Wasserfläche ist bereits erstaunlich groß.