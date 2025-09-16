Nach der OB-Wahl von Horb: Herzprobleme sorgten für das Aus – wie geht es Sven Bach jetzt?

Sven Bach musste seinen OB-Wahlkampf in Horb wegen Herzproblemen abbrechen. Wie dramatisch die Situation war und ob er jetzt wieder Politik macht.

Der bundesweit bekannte Ernährungsberater Sven Bach war der dritte OB-Kandidat für Horb. Am 30. Juni – knapp 14 Tage vor der Wahl am Sonntag, 13. Juli – hatte er erklärt, dass er für das Amt nicht zur Verfügung steht, wegen gesundheitlichen Problemen. Jetzt spricht er offen darüber, was passiert ist und ob er in der Politik bleibt. Bach sagt: „Es kam wie ein Schlag ins Gesicht zurück. Es war bitter, aber inzwischen habe ich diesen gesundheitlichen Rückschlag gut verkraftet.“

Was war los?

Ich hatte am Abend noch einen Vortrag beim TC Egenhausen. Danach bin ich ins Bett gegangen. Gegen ein Uhr Nachts begann der ganze Brustkorb zu vibrieren – Vorhofflimmern. Das ging fünf Stunden lang nicht weg. Dann bin ich mit meiner Frau in die Notaufnahme gegangen.“

Kam diese Herzattacke völlig unerwartet?

2009 hatte ich schon einmal eine Herz-OP. Damals hatte ich eine Ablation bekommen. Dahinter verbirgt sich die gezielte Verödung elektrischer Erregungsherde im Herzmuskelgewebe. Damit können riskante Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern beseitigt werden. 2016 gingen die Beschwerden wieder los. 2018 habe ich die zweite Ablation bekommen. Danach ging das langsam raus aus meinem Kopf. Dass es mitten im OB-Wahlkampf wieder aufgetreten ist, kam wie ein Schlag ins Gesicht zurück.

Das war mitten im Wahlkampf, wenige Tage vor dem Höhepunkt...

Ich habe mich seit August 2024 damit beschäftigt, OB von Horb zu werden. Den ganzen Dezember und Januar habe ich mich intensiv vorbereitet und mich mit Horb – Politik, Ortsteilen, Problemen und Lösungsansätzen beschäftigt. Im Wahlkampf habe ich überall ein tolles Feedback bekommen. Sogar Ortsvorsteher aus anderen Lagern sind auf mich zugekommen und haben mich gelobt.

Lag es am Stress, an der Ernährung?

Definitiv nicht – Vorhofflimmern hat eine komplexe genetische Grundlage und in Ernährung und Sport bin ich allein von Berufs wegen gut eingestellt. Normalerweise ist die Zeit zwischen Pfingsten und dem Sommer die Hochzeit im Geschäft. Die Firmen machen dort fast alles. Durch den OB-Wahlkampf habe ich das alles an meine Mitarbeiter delegieren können. Ich habe sogar eine Stunde länger geschlafen als normal. Insofern habe ich mich eigentliche recht entspannt gefühlt.

Was sagen Sie zum Ergebnis der OB-Wahl?

Es hat mich gewundert, dass Winfried Asprion so wenig Stimmen bekommen hat. Ich habe gehört, dass viele nicht wählen gegangen sind, weil ich erklärt hatte, dass ich nach der Herzgeschichte für das Amt nicht zur Verfügung stehe. Daran habe ich schon zu knabbern gehabt.

Geht es jetzt weiter mit der Politik?

Jetzt geht es wieder los mit meiner politischen Arbeit im Gemeinderat. Darauf freue ich mich.

Sie sind Nachrücker im Ortschaftsrat von Rexingen für Jennifer Naujoks...

Es hat mich total gefreut, dass 19 Wähler meinen Namen in das freie Feld auf dem Wahlzettel eingetragen haben. Ich werde aber mit Sicherheit nicht in den Ortschaftsrat gehen – da gibt es sicherlich andere, die mehr Zeit haben.