Nach der OB-Wahl von Horb: Herzprobleme sorgten für das Aus – wie geht es Sven Bach jetzt?

Sven Bach musste seinen OB-Wahlkampf in Horb wegen Herzproblemen abbrechen. Wie dramatisch die Situation war und ob er jetzt wieder Politik macht.
Der bundesweit bekannte Ernährungsberater Sven Bach war der dritte OB-Kandidat für Horb. Am 30. Juni – knapp 14 Tage vor der Wahl am Sonntag, 13. Juli – hatte er erklärt, dass er für das Amt nicht zur Verfügung steht, wegen gesundheitlichen Problemen. Jetzt spricht er offen darüber, was passiert ist und ob er in der Politik bleibt. Bach sagt: „Es kam wie ein Schlag ins Gesicht zurück. Es war bitter, aber inzwischen habe ich diesen gesundheitlichen Rückschlag gut verkraftet.“