Nach der Landtagswahl: Wie es zwischen Grünen und CDU weitergehen könnte

Vergangene Woche wurden aus den Reihen der CDU Maximalforderungen an die Grünen laut. Inzwischen ist es ruhiger geworden. Wie geht es nun weiter?
Es ist ruhig geworden nach einer turbulenten Woche. Und das könnte ein gutes Zeichen sein. Nachdem sich in den Tagen nach der Wahl Nachrichten überschlugen, haben sich zumindest die Christdemokraten offenbar den Appell ihres Landeschefs Manuel Hagel zu Herzen genommen. Schweigen sei das Gebot der Stunde, soll Hagel am Donnerstagabend im Landesvorstand gesagt haben.