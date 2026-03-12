Nach der Landtagswahl: Wahlprüfung – Korrekturen in sechs Wahlbezirken im Kreis Rottweil

Am 8. März hat der Kreis Rottweil den neuen Landtag gewählt. Welche Veränderungen die Prüfung durch das Landratsamt ergeben hat, war jetzt Thema im Kreiswahlausschuss.
Jubel und Enttäuschung lagen bei der Landtagswahl am 8. März nah beieinander: Während manche Partei ihren enormen Stimmenzuwachs feierte, musste manch andere eine bittere Pille schlucken. In der Kreiswahlausschusssitzung am Donnerstag wurde nun unter anderem über Veränderungen bei den Stimmen informiert und das Wahlergebnis vorläufig festgestellt.