Nach der Landtagswahl: Grüne laden CDU zu Sondierungen ein

Elf Tage nach der Wahl ist es soweit. Grüne und CDU wollen ausloten, ob sie ein neues Regierungsbündnis schließen wollen. Danach könnte es zu Koalitionsverhandlungen kommen.
Grüne und CDU wollen in den kommenden Wochen die Grundlage für Koalitionsverhandlungen ausloten. Die Grünen laden die CDU zu Sondierungsgesprächen ein. Ziel sei es, Koalitionsverhandlungen vorzubereiten, um eine neue Landesregierung zu bilden, teilten die Grünen am Donnerstag mit. Zeit und Ort soll die CDU Baden-Württemberg bestimmen.