Nach der Landtagswahl: Grüne Jugend reklamiert Anteil an Özdemirs Wahlerfolg

Die Grüne Jugend erhebt kurz nach der Wahl Forderungen. Spitzenkandidat Cem Özdemir macht klare Ansagen, was er damit anfängt: Er mache, was er im Wahlkampf versprochen habe.
Es war verdächtig ruhig um die Grüne Jugend im Landtagswahlkampf. Dabei hatten die neuen Sprecher Theresa Fidušek und Jaron Immer noch im Herbst angekündigt, sich bemerkbar machen zu wollen. Doch mit einer für die Partei überraschenden kommunikativen Disziplin standen die Grünen und auch die jungen Grünen im Wahlkampf hinter ihrem Grünen-Spitzenkandidaten Cem