Nach der Landratswahl in Rottweil: Christoph Keckeisen – überwältigt und bereit für den ersten Arbeitstag

Rottweils neuer Landrat ist gewählt: Wie es jetzt für Christoph Keckeisen weitergeht, und wann er seinen ersten Arbeitstag in Rottweil hat – wir haben mit ihm gesprochen.

Seitdem Christoph Keckeisen am Montag mit 39 von 43 Stimmen zu Rottweils neuem Landrat gewählt wurde, steht das Telefon des derzeit noch Ersten Landesbeamten aus dem Bodenseekreis nicht mehr still. Mit uns spricht er darüber, wie die Gefühlslage nach der Wahl ist, welche die nächsten Schritte sind – und wann es in Rottweil so richtig für ihn losgeht.

Wie die Wahl für ihn war? „Bewegend und auch berührend“, sagt der 49-Jährige. Er sei immer noch überwältigt, zumal er sich ein so klares Ergebnis nicht einmal in seinen kühnsten Träumen ausgemalt habe. „‚Mega‘, wie meine Kinder es ausdrücken würden“, so Keckeisen. Ihm sei unglaubliches Vertrauen entgegengebracht worden, für das er dankbar und das zugleich Auftrag für ihn sei.

Dieser Rückenwind bestätige noch einmal, was er schon während der Gespräche im Vorfeld der Wahl gespürt habe: dass seine Bewerbung von Anfang an richtig gewesen sei, und dass die Region und er wohl gut zusammenpassen.

Was brachte aus seiner Sicht den Wahlsieg?

Womit er aus seiner Sicht überzeugen konnte? „Vielleicht mit der Mischung“, mutmaßt Keckeisen. So sei er im Bereich Verwaltung sicherlich ein Experte, dabei aber kein typischer Ministerialbeamter. Er habe zum einen gelernt, wo er den in die Wunde legen müsse, wenn er denke: „Da geht noch mehr“. Zum anderen gehe er mit offenen Augen durch die Welt, sei pragmatisch, höre gern zu und mache sich dann sein eigenes Bild. Gut möglich, dass gerade das positiv wahrgenommen worden sei.

Nach der Wahl habe er noch lange in der Stadthalle verweilt und unter anderem erste Gespräche mit Mitarbeitern des Landratsamtes führen können. Erst nach 23 Uhr sei er wieder zu Hause in Immenstaad gewesen.

So geht es jetzt weiter

Jetzt geht es für Christoph Keckeisen an die Wohnungs- beziehungsweise Immobiliensuche im Kreis Rottweil – mit der Familie. Der künftige Landrat ist verheiratet und hat zwei Söhne im Grundschulalter sowie einen Sohn, der das Gymnasium besucht und in Meckenbeuren, Keckeisens Heimatort, bei der Mutter lebt.

„Wir sind zum Glück bereits geübte Umzieher“, sagt der Frischgewählte. So ging es bereits von Berlin nach Stuttgart und von dort nach Immenstaad. Und auch innerhalb der Gemeinde sei man schon umgezogen. Sollte die Familie nicht gleich ein geeignetes Domizil finden, werde er sich erst einmal eine Wohnung hier nehmen, kündigt Keckeisen an.

Christoph Keckeisen wurde bei der Wahl von seiner Frau Marcia begleitet, rechts: Mitbewerber Frank Bonath und dessen Frau Sabine. Foto: Cools

Das Pendeln liege ihm nicht. Er besuche gerne Veranstaltungen und komme mit den Menschen ins Gespräch. Da wirke der Gedanke, dass man noch mehr als eine Stunde nach Hause fahren müsse, „wie eine Handbremse“. Besonders gute Gespräche würden meist am Ende einer Veranstaltung geführt, so seine Erfahrung.

Der erste Arbeitstag ist der 15. Mai

Der Termin für den ersten Arbeitstag in Rottweil steht übrigens schon fest: 15. Mai. Damit werde es nur eine kurze Vakanz geben – die Amtszeit von Landrat Wolf-Rüdiger Michel endet am 30. April.

Der Wechseltermin sei auch deshalb passend, weil kurz zuvor die zentrale Entscheidung zu einer Klinikinsolvenz, die vor allem den Landrat und ihn seit rund einem Jahr beschäftigen, im Kreistag des Bodenseekreises fallen soll und damit eines der zentralen Projekte abgeschlossen wäre.

Seinem Abschied vom Bodensee blicke er mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Er sei dankbar für die vielen Nachrichten, die er erhalten habe, freue sich aber auch auf etwas Neues. Sein künftiger Blick gelte dann nur noch dem Landkreis Rottweil.