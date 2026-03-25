Nach der Landratswahl in Rottweil: Christoph Keckeisen – überwältigt und bereit für den ersten Arbeitstag

Rottweils neuer Landrat ist gewählt: Wie es jetzt für Christoph Keckeisen weitergeht, und wann er seinen ersten Arbeitstag in Rottweil hat – wir haben mit ihm gesprochen.
Seitdem Christoph Keckeisen am Montag mit 39 von 43 Stimmen zu Rottweils neuem Landrat gewählt wurde, steht das Telefon des derzeit noch Ersten Landesbeamten aus dem Bodenseekreis nicht mehr still. Mit uns spricht er darüber, wie die Gefühlslage nach der Wahl ist, welche die nächsten Schritte sind – und wann es in Rottweil so richtig für ihn losgeht.