Nach der Haft weiter hinter Gittern: In der JVA Offenburg leben seit Kurzem fünf Sicherungsverwahrte

Sie haben ihre Haftstrafen verbüßt – und bleiben dennoch hinter Gittern. Fünf Sicherungsverwahrte leben seit Kurzem in einer neu eingerichteten Abteilung der JVA Offenburg.
Wer als Straftäter auch nach dem Verbüßen seiner Haftstrafe als zu gefährlich für die Allgemeinheit eingestuft wird, landet auf unbestimmte Zeit hier: In der Sicherungsverwahrung. In Baden-Württemberg sind das derzeit laut Angaben des Justizministeriums 61 Menschen. Der Großteil davon – 55 Männer – befindet sich in der Abteilung für Sicherungsverwahrung der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Freiburg, seit Jahrzehnten die zentrale Abteilung für Sicherungsverwahrung in Baden-Württemberg. Dazu kommt eine Insassin im Frauen-Gefängnis in Schwäbisch Gmünd.