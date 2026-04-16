Nach der Geburt: Rückgang beim Elterngeld zum vierten Mal in Folge

Weniger Mütter und Väter beziehen Elterngeld, einen Höchststand gibt es dagegen beim Elterngeld Plus. Was hinter den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts steckt.
Wiesbaden - Rund 1,61 Millionen Frauen und Männer in Deutschland haben im vergangenen Jahr Elterngeld erhalten. Damit sank die Zahl der Empfänger im Vorjahresvergleich um 3,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt Wiesbaden mitteilt. Demnach ging die Zahl der Bezieher im vierten Jahr in Folge zurück und lag damit um 13,9 Prozent unter dem Niveau von 2021.