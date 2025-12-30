Nach der Gartenschau im Tal X: Warum Friedrichstal „Hässlichkeit an 360 Tagen im Jahr“ fürchtet

Die zentrale Veranstaltungsfläche der Gartenschau bleibt, das Kleinspielfeld wird verlegt: Der Gemeinderat Baiersbronn sorgt für Enttäuschung in Friedrichstal.
Nachdem die Spielvereinigung ihren alten Sportplatz zugunsten der Gartenschau geopfert hatte – mit der Zusage, nach der Gartenschau ein neues Kleinspielfeld an gleicher Stelle zu bekommen –, wird der Standort nun doch verlegt. Mit zwölf Ja-Stimmen, vier Gegenstimmen und drei Enthaltungen beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, das neue Kleinspielfeld in der Nähe des bestehenden Grubenspielplatzes zu errichten.