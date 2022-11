1 Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Postsendung. Foto: Pixabay/Fleimax

Wegen eines verdächtigen Pakets wurden am Dienstag Schüler und Kindergartenkinder in Rangendingen evakuiert. So ermittelt die Polizei.















Link kopiert

Rangendingen - Die Aufregung war riesig: Bei der Rangendinger Gemeinschaftsschule war das Paket am Dienstag eingegangen.

Ein Polizeieinsatz folgte, samt Räumung von Schule und Kindergarten. Die Heimgartenstraße wurde bis am Nachmittag gesperrt. Dazu Fragen und Antworten.

Weshalb sorgte das Paket für Aufregung?

Was genau das Paket verdächtig machte, teilt die Polizei nicht mit. "Wir werden keine Gebrauchsanleitung mitschicken", sagt Martin Raff vom Polizeipräsidium Reutlingen unserer Redaktion.

Was er aber berichten kann: Zunächst prüft in derartigen Fällen eine Polizeistreife das Paket. "Und dann kommt es auf den Einzelfall an." Ist davon auszugehen, "dass eine Gefahr bestehen könnte, werden Kräfte nachgezogen". Im Rangendinger Fall wurden Experten des Landeskriminalamts (LKA) aus Stuttgart angefordert. Sie überprüften das Paket. "Damit gehen wir auf Nummer sicher", so der Polizeisprecher.

Was haben die LKA-Experten herausgefunden?

"Das Paket war ungefährlich", sagt Raff. Wie es genau untersucht wurde, verrät er nicht. Letztlich handelte es sich um eine Postsendung.

Weshalb wird ermittelt?

Weil das Paket zunächst äußerlich verdächtig schien. Die Polizei will Raff zufolge wissen: "Wer hat es weggeschickt?" Der Absender wird gesucht. Das Kriminalkommissariat Balingen ermittelt.

Erst vor zwei Wochen wurde in Rangendingen wegen einer Bombendrohung beim Unternehmen Tubex ermittelt. Haben die beiden Fälle möglicherweise etwas miteinander zu tun?

Nein. Raff betont dies ausdrücklich. "Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Bombendrohung bei Tubex und dem Paket."