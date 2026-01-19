Nach der Entlassung: Bürgermeister Albrecht widerspricht Vorwürfen von Feldberg-Chef Lebrecht

Noch in der Probezeit musste Feldbergbahnchef Kai Lebrecht gehen. Seine Ideen seien nicht gefragt gewesen. Johannes Albrecht hält dagegen.
Beim Pressetermin im Oktober wurde der neue Feldbergbahnen-Chef Kai Lebrecht aus Freiburg vorgestellt, der im August eingestellt worden war. Anfang Januar dann die überraschende Nachricht: Die Feldbergbahnen trennen sich von Lebrecht – noch in der Probezeit. Nun sprechen sowohl Lebrecht als auch Bürgermeister Johannes Albrecht mit unserer Redaktion über die Gründe, wobei die Uneinigkeit deutlich wird.