Schwarzwaldvereine VS bieten Afterwork-Wanderungen an

1 Gutes Schuhwerk wird bei den Afterwork-Touren der beiden Schwarzwaldvereine empfohlen. Foto: Pförtner

Die Schwarzwaldvereine Villingen und Schwenningen starteten nach der langen Corona-Pause wieder mit ihren beliebten Afterwork-Wanderungen.

Villingen-Schwenningen - 2018 ins Leben gerufen und auch 2019 angeboten, erfreuten sich die Afterwork-Wanderungen der beiden Ortsvereine bisher immer großer Beliebtheit. Leider hätten dann im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keinerlei Touren angeboten werden können. Nun endlich könnten sich die Wanderer wieder darauf freuen, einmal in der Woche abends unterwegs zu sein, teilen die Vereine mit.

"Die Afterwork-Wanderungen stellen eine ideale Ergänzung unserer reichhaltigen Programme dar und sprechen als Zielgruppe überwiegend berufstätige Menschen an", so der Vorsitzende des Schwenninger Schwarzwaldvereins, Steffen W. Esslinger. "Wir denken dabei nicht an einen Abendspaziergang, sondern an einen Wandertreff als sportliche Übung", ergänzt Robert Daum, der kommissarische Vorsitzende des Villinger Ortsvereins.

Und so könne auch gerade jetzt nach der langen Pause an gesellschaftlichem Miteinander der Arbeitsalltag einmal wöchentlich in der Gruppe ausgeglichen werden.

Die Wanderungen finden wieder wöchentlich an unterschiedlichen Wochentagen statt. Und zur Abwechslung werden wie gewohnt auch wieder unterschiedliche Wanderrouten angeboten. Die Termine sind für dieses Jahr bis Mitte September terminiert, sollte sich an den Corona-Regelungen bis dahin nichts ändern.

Zum Saisonstart am Donnerstag starteten die beiden Schwarzwaldvereine am Sportplatz Mühlhausen zu einer schönen eineinhalbstündigen Runde. Zum Schluss der Tour führte Wanderführer Alexander Müller die elf Teilnehmer durch die malerische Mühlhauser Halde.

Am 29. Juni ab Kneippbad

Die nächste Tour startet schon am Dienstag, 29. Juni, vom Villinger Kneippbad aus. Weitere Touren führen in der Folge von Rinelen aus, vom Nordstetter Hof und durchs Natzental.

Am Mittwoch, dem 28. Juli führt Robert Daum zudem eine besondere XXL-Wanderung rund um Obereschach mit zirka drei Stunden Wanderzeit. Weiter geht es mit Wanderungen ab dem Sportplatz Dauchingen, vom Villinger Friedhof aus und auch vom Kirnacher Bahnhof in unterschiedlichem Terrain.

Ende August durchwandern die beiden Schwarzwaldvereine den Schopfelenwald, der bekanntlich von einer Straßenanbindung durchzogen werden sollte, bevor die Corona-Pandemie auch diesem Projekt einen Strich durch die Rechnung machte. Am 21. September schließlich führt die letzte für dieses Jahr geplante Tour vom Pforzheimer Platz aus am Rande von Villingen entlang.

Los geht’s jeweils um 18.30 Uhr am jeweiligen Treffpunkt. Die Wanderzeiten betragen in der Regel eineinhalb bis maximal zwei Stunden. Die Touren werden von erfahrenen, ehrenamtlichen Guides der beiden Orts­vereine geführt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, sollte die maximale Corona-Teilnehmerzahl von 20 Personen überschritten sein, werden die Gruppen vor Ort geteilt.

Bei den Afterwork-Wanderungen als auch bei allen anderen Veranstaltungen und Wanderungen der Vereine gilt jedoch derzeit: Teilnehmen kann nur, wer vollständig geimpft, getestet oder genesen ist. Dies muss zu Beginn, also bereits am Treffpunkt, von den Wanderführern überprüft und protokolliert werden. Kosten entstehen für die Teilnehmer außer der selbst organisierten Anfahrt zum Treffpunkt keine.

Die Guides empfehlen, Trekkingstöcke zu nutzen, sie sind jedoch nicht unbedingt notwendig. Empfohlen wird festes Schuhwerk wie Wander- oder Sportschuhe.

Robert Daum, Steffen W. Esslinger und alle Guides freuen sich jedenfalls, dass es nun endlich losgehen kann. So haben die Teilnehmer nun wieder die Chance, im Rahmen der Afterwork-Wanderungen ihnen bislang auch unbekannte Ecken der Doppelstadt kennenzulernen.

Weitere Infos und alle Termine und Treffpunkte zu den Afterwork-Wanderungen gibt es im Internet unter www.schwarzwaldverein-villingen.de/afterwork oder unter www.schwarzwaldverein-schwenningen.de/afterwork.