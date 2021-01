Nach der Absage in China Jana Fischer freut sich über neuen WM-Ort

"Ich bin echt erleichtert, dass es mit der Austragung der WM noch klappt. so haben wir zumindest noch einen großen Höhepunkt vor uns. Es sind ja einige Weltcup-Rennen in dieser Saison bereits ausgefallen. Es war nicht immer einfach, die Spannung in den vergangenen Monaten so lange hochzuhalten." Momentan bereitet sich Jana Fischer in Schladming auf die ersten beiden Saison-Weltcuprennen an diesem Wochenende vor. Diese finden im italienischen Chiesa in Valmalenco statt. Jana Fischer freut sich auf ihren Weltcup-Saisonstart. "Ich fühle mich gut und möchte angreifen."