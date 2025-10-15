Nach Denkingens Austritt: Vier Bürgermeister der Nachhaltigkeitsregion sind einer Meinung

Der erklärte Austritt Denkingens aus der Nachhaltigkeitsregion „N!-Region 5 G“ hat bei den Gemeinden Wellendingen, Frittlingen, Deißlingen und Aldingen für Verwunderung gesorgt.
„Verwundert sind wir über den gewählten Zeitpunkt, zumal in dieser Woche die Abschlussveranstaltung der gemeinsam erstellen Biotopverbundplanung auf der Agenda steht. Für November war die Vorstellung des fortgeschriebenen Nachhaltigkeitsplans geplant“, kommentieren die Bürgermeister der vier verbliebenen Gemeinden der Nachhaltigkeitsregion.