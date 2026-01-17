Nach den Unruhen: Irans Sicherheitsbehörden gestatten wieder Nutzung von SMS

Seit mehr als einer Woche ist der Iran fast komplett offline. Die Regierung gestattet jetzt im Land das Senden von Textnachrichten. Zumindest Online-Banking wird wieder möglich.
Teheran - Im Iran bleibt der Zugang zum globalen Internet den zehnten Tag in Folge gesperrt. Seit Samstag können Iranerinnen und Iraner in dem Land mit rund 90 Millionen Menschen aber erstmals wieder per Mobilfunk SMS-Textnachrichten versenden, wie Bewohner aus der Hauptstadt Teheran berichteten. Aus dem Ausland versendete SMS kommen im Iran nicht an.