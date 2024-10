Unbekannte beschmieren Polizeirevier in Lahr

1 Die Graffiti am Polizeirevier sind kaum noch zu erkennen. Foto: Kron

Zwei junge Männer sprühten Schmähungen gegen Polizisten an die Hausfront – jetzt wird nach ihnen gefahndet.









Nach der Tat am Freitagabend flüchteten die beiden jungen Männer in Richtung Kuhbach. Ein Zeuge hatte die beiden Vandalen kurz vor 21 Uhr dabei beobachtet, wie sie einen Schriftzug aufsprühten und dies umgehend den Beamten der Dienststelle gemeldet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.