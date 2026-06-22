Nach dem Zweiten Weltkrieg: Wie die Friedenskapelle Wallburg zur deutsch-französische Versöhnung beitrug

Die Kapelle in Wallburg steht seit ihrer Errichtung für die deutsch-französische Versöhnung. Daran wurde bei einem emotionalen Friedensfest erinnert.
Mit dem feierlichem Geläut begann am Sonntag die Friedensfeier an der Friedenskapelle in Wallburg – ein Programmpunkt im Rahmen des 800-jährigen Ortsbestehens. „Traditionen aufleben zu lassen, war der Wunsch vieler Bürger zum Jubiläum“, betonte Ortsvorsteherin Marion Ibert in ihrer Begrüßung. Die Friedenskapelle sei tief mit Wallburg verbunden und erinnere heute mehr denn je daran, wie wichtig es sei, den Frieden zu bewahren und immer wieder neu zu stärken.