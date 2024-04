1 Die SG Empfingen zeigte sich als starke Einheit – dies gefiel auch dem Trainer. Foto: Andreas Wagner

600 Zuschauer sehen am Mittwochabend in Empfingen ein intensives Pokalspiel. Die beiden Trainer Alexander Eberhart aufseiten der SG Empfingen und Pascal Reinhardt von der SG Sonnenhof Großaspach standen im Anschluss Rede und Antwort.









Am Ende blieb die Sensation aus: Nach circa 65 Minuten in denen ein Zweiklassenunterschied nicht wirklich zu erkennen war und die SG Empfingen durch Treffer von Pascal Schoch und Sonay Erdem mit 2:1 führte, drehte der Tabellenführer der Oberliga so richtig auf.