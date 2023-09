Was kommt nach dem Stuttgarter Weindorf? Auch in den nächsten Wochen kann bei kleinen und ganz großen Festen in der Region das Viertele geschlotzt werden.

Das Stuttgarter Weindorf ist vorbei und auch die meisten anderen Weinfeste im Land sind gefeiert. Eigentlich geht es jetzt mit großen Schritten auf die diesjährige Lese zu. Doch ein paar Nachzügler gibt es noch, wo man es sich noch einmal schmecken lassen kann.

Vor dem Heilbronner Rathaus wird noch bis zum Wochenende gefeiert. Foto: Heilbronn Marketing GmbH/oh

Heilbronn gilt als älteste Weinstadt im Land. Das dortige Weindorf rund ums Rathaus ist gerade voll im Gange und läuft noch bis zum 17. September. Weingüter und Genossenschaften der Region präsentieren ihre edlen Tropfen. Zum Abschluss gibt es am Sonntag von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr eine öffentliche Weinwanderung auf den Wartberg. Denn tatsächlich hat auch hier die Weinlese schon begonnen. Am Sonntag, 24. September, findet hier auch das Weinlesefest statt.

In Besigheim gehört der Festumzug dazu. Foto: Winzerfest/Winzerfest

Nach vier Jahren Zwangspause steigt in Besigheim am Wochenende das Winzerfest. Vom Freitag, 15., bis Montag, 18. September wird auf dem Kelterplatz und in den Gassen und Kellern der Altstadt gefeiert. Die Felsengartenkellerei und die örtlichen Vereine rechnen mit tausenden Besuchern. Auf drei Bühnen sorgen Bands für Unterhaltung. Am Sonntag, 13 Uhr, führt ein Festzug durch die Innenstadt. Und auch Michael Weier, Weinexperte von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, ist mit von der Partie.

In Weinstadt wird unter Tage verkostet. Foto: Stadt Weinstadt/oh

Bei der „Nacht der Keller“ in den Stadtteilen von Weinstadt können nicht nur Weine, sondern auch die historischen Gewölbekeller entdeckt werden. Genau genommen sind es sogar zwei Nächte, Freitag, 15., und Samstag, 16. September. In den liebevoll dekorierten Weinkellern und im Holzfasskeller der Remstalkellerei gibt es Livemusik und Kultur.

Metzingen hat nicht nur die Outlet-City, sondern auch Weinberge. Foto: Winzergenossenschaft/oh

Das Weinfest in Metzingen wurde neu konzipiert und erlebt als Metzinger Weinlaubenfest am Freitag, 22., bis Samstag, 24. September, seine Premiere. Gefeiert wird auf dem Kelternplatz. Der Abschluss ist am Sonntag mit der neunten Auflage des Weinkulturtags. Von 11 bis 18 Uhr sind dort alle Sinne - Schmecken, Riechen, Fühlen, Sehen – gefordert.

Vor dem Göppinger Rathaus bleiben die Stände in diesem Jahr fast eine Woche stehen. Foto: privat/oh

Göppingen ist nicht als Weinbauort bekannt, doch auch dort gibt es ein Weinfest, das in diesem Jahr zum 18. Mal gefeiert wird. Auf dem klassizistischen Marktplatz bieten regionale Gastronomen ihre Lieblingsweine an. Beginn ist am Donnerstag, 28. September, um 11 Uhr. Die Stände bleiben dann bis zum Feiertag am 3. Oktober stehen. Am Sonntag, 1. Oktober, ist außerdem verkaufsoffener Sonntag.

Das Erdmannhäuser Weindorf ist nur im näheren Umkreis bekannt. Foto: Avanti/Avanti

Auch in Erdmannhausen gibt es einen Weinbauern. Beim kleinen, aber gemütlichen Weindorf auf dem Rathausplatz kommen aber auch die Weingärtner aus dem benachbarten Marbach und andere Winzer der Umgebung hinzu. Beginn ist am Freitag, 6. Oktober, um 19 Uhr und am Samstag, 7. Oktober, um 17 Uhr.

Beim Fellbacher Herbst gibt es immer den ganz großen Rummel. Foto: Michael Käfer/Michael Käfer

Der Fellbacher Herbst am zweiten Oktoberwochenende gilt als eines der bekanntesten und beliebtesten Erntedank-, Heimat- aber auch Weinfeste in Süddeutschland. Wer will, kann seine Kinder auf dem Rummel lassen und am Entenbrünnele zum Beispiel Aldinger-Weine verkosten. Von Donnerstagabend, 5. Oktober, bis Montagabend, 9. Oktober, geht es rund. Am Sonntag um 21 Uhr findet ein großes Feuerwerk statt.