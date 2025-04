Nach mehr als zweijähriger Bauzeit ist es erfolgreich erweitert, saniert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht worden. Das soll schon bald gebührend gefeiert werden. Der Fußballverein Kickers 09 – der Eigentümer des Sportheims – plant daher ein umfangreiches Programm über vier Tage hinweg.

Auftakt ist am Donnerstag, 29. Mai (Christi Himmelfahrt). Dann gibt es ab 14.30 Uhr einen Tag der offenen Tür für die Lauterbacher Bevölkerung, verbunden mit einem Vatertagshock. Am Freitag, 30. Mai, ist ab 18 Uhr ein Jugendspiel eingeplant, bevor ein Kräftemessen beim AH-Turnier folgt. Am Samstag, 31. Mai, hat die zweite Mannschaft der Kickers Lauterbach ab 13 Uhr ein Punktspiel. Ab 15 Uhr ist die A-Jugend an der Reihe und ab 17.15 Uhr die Erste. Die Jugend ist am Sonntag, 1. Juni, an der Reihe: Ab 10.30 Uhr spielt die B-Jugend, ab 13 Uhr folgt ein Turnier der Bambini und der F-Jugend.