Nach schweren Verlusten bei den Wahlen versucht sich der britische Premierminister über Wasser zu halten. Innerhalb der Partei muss Starmer jedoch immer mehr um Rückhalt kämpfen.
London - Nach den desaströsen Wahlergebnissen bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Großbritannien gerät Premierminister Keir Starmer immer stärker unter Druck. Nach Informationen mehrerer britischer Medien sollen mit Innenministerin Shabana Mahmood und Außenministerin Yvette Cooper gleich zwei ranghohe Ministerinnen Starmer geraten haben, einen Zeitplan für seinen Rücktritt vorzulegen.