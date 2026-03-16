Nach dem Sieg gegen RB Leipzig: Diesem VfB Stuttgart ist in Porto alles zuzutrauen

Schon kurz nach dem Sieg gegen RB Leipzig stand das Europa-League-Spiel beim FC Porto im Fokus – in dem einiges für den VfB spricht, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.
Am Ende gab die Cannstatter Kurve die Richtung vor, wie so oft. Nach den Jubelstürmen auf dem Platz und den Freudenschreien von Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 1:0-Sieg über RB Leipzig wies ein inzwischen fast zur Tradition gewordenes Liedgut aus dem Stehblock den Weg in die nächsten Tage. „Nach all der Sch… geht’s auf die Reise, Stuttgart international“, hallte es am Sonntagabend aus der Kurve, als die abgekämpften VfB-Profis diese schon wieder in Richtung Kabine verließen.