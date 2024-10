Nach dem Richtfest: So geht es mit dem Sparkassen-Neubau im Ettenheimer Gewerbegebiet weiter

1 Gemeinsam mit Vertretern der Sparkasse Offenburg/Ortenau feierte Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz (links) das Richtfest des Neubaus im Gewerbegebiet in den „Radackern“. Foto: Decoux

Das Bauprojekt in den „Radackern“ hat eine weitere Etappe hinter sich. Der Bau liege vollkommen im Zeitplan, bestätigten die Verantwortlichen.









Als „Halbzeitpfiff“ wertete Jürgen Riexinger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Offenburg/Ortenau, das Richtfest des Sparkassen-Neubaus in der Stückle-Straße in Ettenheims Gewerbegebiet in den „Radackern“. Nach dieser am Montag feierlich begangenen Halbzeitpause „beginne dann die zweite Halbzeit“, auf die man sich ebenso freue wie über den durchaus gelungenen ersten Durchgang.