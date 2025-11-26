Nach dem Insolvenzantrag: War der Erfolg teuer erkauft? Stuttgart Surge weist Vorwürfe zurück

Nach dem Aus für den Football-Meister, der zahlungsunfähig ist, hat eine Diskussion über das Geschäftsgebaren von Stuttgart Surge begonnen – dessen Verantwortliche sich wundern.
Es ist keine Überraschung, dass über das Aus von Stuttgart Surge kontrovers diskutiert wird. Denn der amtierende Meister der European League of Football (ELF) hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt und seine Zahlungsunfähigkeit damit begründet, dass es neben offenen Rechnungen aus der abgelaufenen Saison auch eine anhaltende Perspektivlosigkeit gibt.