So wichtig ist der Brandschutz

Nach dem Großbrand in Villingen

1 Um seine Familie und sein Eigenheim vor den Folgen eines Brandes zu schützen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Brandschutz-Experte Oliver Kienzler und seine Kollegen in der Region beraten hierzu nicht nur Gewerbebetriebe fachkundig, sondern auch Privatpersonen und Hausbesitzer. Foto: Oliver Kienzler Wie ist es mit dem Brandschutz in den eigenen vier Wänden bestellt? Nach dem Großbrand in der Villinger Innenstadt gibt es dazu viele Fragen.







Der Großbrand in der Villinger Innenstadt Mitte Juni habe die Bevölkerung in Villingen-Schwenningen und in der Region aufgeschreckt, sagt Oliver Kienzler. Er ist Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz und Inhaber der Firma OKI Brandschutz aus Villingen.