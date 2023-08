Nach dem verheerenden Hausbrand in Hugsweier hat ein Sachverständiger sich vor Ort umgesehen. Es gibt eine Vermutung.

Bei den Ermittlungen zur Brandursache sei man sei einen Schritt weitergekommen, teilt die Polizei mit. Demnach ist das Feuer vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Lampe in einem Zimmer des Obergeschosses entstanden. Anhaltspunkte für Brandstiftung gebe es nicht. Bei dem Brand in der Nacht zu Mittwoch vergangener Woche war, wie berichtet, eine fünfköpfige Familie obdachlos geworden. Daraufhin hatte unsere Redaktion einen Spendenaufruf veröffentlicht, der eine große Resonanz erzielt hat – viele Menschen wollen helfen. Darüber werden wir noch berichten.