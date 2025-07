1 In der Tram kann wieder gesungen werden. Foto: BVB Das beim Eurovision Song Contest (ESC) lancierte Karaoke-Drämmli wird in Basel bis Ende 2025 weitergeführt. Es gibt Tickets.







Die BVB bietet an mehreren Freitag- und Samstagabenden öffentliche Fahrten an. Der Ticketverkauf ist am Donnerstag, 31. August, um 9 Uhr gestartet. Das Karaoke-Drämmli kann auch exklusiv gemietet werden, heißt es in einer Mitteilung.