Nach dem ersten Halbjahr: So steht’s um die Finanzen in Neubulach

So steht’s um die Finanzen in Neubulach

1 In Neubulach wurden die Finanzen in den Blick genommen (Symbolbild). Foto: © Maren Winter - stock.adobe.com

Bei der Haushaltsverabschiedung Anfang des Jahres hat sich schon abgezeichnet, dass es finanztechnisch düster aussieht in Neubulach. Unterm Strich soll ein Minus von 2,8 Millionen Euro dastehen. Wie sieht’s nach den ersten sechs Monaten aus?









Im Finanzzwischenbericht – aufgeschlüsselt werden die Zahlen bis zum Stand Ende Juni – steht das negative siebenstellige Ergebnis noch einmal schwarz auf weiß: Die Stadt veranschlagt für 2024 ein Minus von rund 2,88 Millionen Euro. Für Bürgermeisterin Petra Schupp ist das „keine Überraschung“ und man brauche „keine Schnappatmung bekommen“, denn „das kommt aus dem Haushaltsplan“. Alles in allem hat sich an der negativen Summe im ersten halben Jahr also nicht viel geändert.