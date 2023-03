1 Wer gerne wieder einmal Standard oder lateinamerikanische Tänze tanzen will, wird in Tutschfelden am 28. April wieder die Gelegenheit dazu bekommen. Foto: Amann-Brandt

Nach dem großen Erfolg im Jahr 2022 wird die Stadt Herbolzheim auch dieses Jahr wieder einen Ball veranstalten. Mehr als 100 der 140 Karten sind bereits verkauft. Denn Veranstaltungen wie diese sind rar geworden, berichtet Bürgermeister Thomas Gedemer.









Der Zuspruch beim ersten Frühlingsball 2022 sei „überwältigend gewesen“, erklärt Bürgermeister Thomas Gedemer. „Der Ball hatte einen wunderbaren Anklang gefunden, sodass noch am selben Abend die Entscheidung fiel, die Veranstaltung zu wiederholen“, berichtet er weiter. Diese wird es nun geben: am Freitag, 28. April, ab 19 Uhr im festlich dekorierten Bürgerhaus Tutschfelden. Einlass ist ab 18.15 Uhr.

Auch Showtanz und ein Menü wird es geben

Wie im vergangenen Jahr wird wieder die Showband Circolo unter der Leitung von Martin Glönkler ein Repertoire an Standardtänzen spielen. Auch “Köstlichkeiten aus Küche und Keller“ wird es für die Gäste geben ebenso wie ein Showtanz-Programm. Die einzige kritische Rückmeldung, die es 2022 gegeben hatte, sei gewesen, dass man gerne mehr Tanzfläche hatte, berichtet Gedemer. So hatten die Tanzwilligen an diesem Abend nicht nur an der angedachten Fläche im Saal, sondern sogar im Foyer und im Stuhllager des Bürgerhauses getanzt.

Um dem jetzt Rechnung zu tragen, wurde die Tanzfläche dadurch vergrößert, dass die Empore miteinbezogen wurde. Die Sitzplätze sind nun auf den Platz unter der Empore und auf die Empore beschränkt. Im Foyer des ersten Obergeschosses wird nun die Cocktailbar zu finden sein.

Mehr als 60 Karten in den ersten drei Tagen verkauft

Bereits jetzt verspricht der Frühlingsball, wieder ein Erfolg zu werden. „Wir haben in den ersten drei Tagen bereits 60 Tickets verkauft, mittlerweile haben wir mehr als 100 verkaufte Tickets“, berichtet Stefanie Schönstein vom Bürgerbüro. „Bälle sind in der ganzen Region rar geworden, vielleicht abgesehen von denen, die die Tanzschulen veranstalten“, erklärt Gedemer sich den Erfolg. Aber der Wunsch nach Bällen sei in der Region offensichtlich trotzdem da – wie die Resonanz auf den Frühlingsball in Tutschfelden zeigt.

Zum Frühlingsball

Karten

für den Frühlingsball gibt es ausschließlich im Vorverkauf per E-Mail an fruehlingsball@stadt-herbolzheim.de. Im Saal kostet die Kategorie eins 75 Euro, auf der Empore (Mit Sichteinschränkung auf die Bühne) kostet die Kategorie zwei 65 Euro. Die Preise gelten pro Person und enthalten ein Menü und ein Willkommensgetränk. Wer ein vegetarisches Essen wünscht, soll dies bei der Anmeldung mitangeben.

Einen zweistündigen Tanzworkshop

für alle, die ihre Tanzkenntnisse auffrischen wollen, gibt es am Samstag, 22. April, ab 17 Uhr im Bürgerhaus. Der Preis für den Kurs mit Profitänzer Tommy Unterer beträgt pro Paar 35 Euro und ist unabhängig vom Frühlingsball buchbar.