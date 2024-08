Nach dem Ende bei Olympia: Ins kalte Wasser: Laura Ludwig direkt als Co-Kommentatorin

1 Laura Ludwig beendet ihre erfolgreiche Laufbahn. Foto: Jan Woitas/dpa

Laura Ludwig macht als Sportlerin Schluss - und bleibt ihrem Sport treu. Einen Job beim Fernsehen kann sie sich in Zukunft vorstellen.









Paris - Den ersten Tag nach ihrem angekündigten Rücktritt als Beachvolleyballerin verbrachte Laura Ludwig im Beachvolleyball-Stadion. Die 38-Jährige war rund zwölf Stunden nach ihrem zum Saisonschluss anstehenden Karriereende direkt als Co-Kommentatorin in der ARD dabei. "Ich bin ins kalte Wasser geschmissen worden, aber es hat tierisch viel Spaß gemacht. So etwas macht mir natürlich Spaß und ist auch interessant", sagte Ludwig im Anschluss der Deutschen Presse-Agentur in Paris.