Nach dem Debakel beim VfB Stuttgart: Was ist nur mit Borussia Dortmund los?

1 Die Ex-Kollegen jubeln, der Neu-Dortmunder Waldemar Anton ist frustriert. Foto: imago/IPA Photo

In der vergangenen Saison besiegte der VfB Stuttgart den BVB in drei Pflichtspielen dreimal – jetzt ist aus Dortmunder Sicht nach dem 1:5 vom Sonntag sogar alles noch schlimmer.









Link kopiert



Nur mal so zur Erinnerung: Alles sollte besser werden unter dem neuen Trainer Nuri Sahin. Klar, Borussia Dortmund schaffte es unter Sahins Vorgänger Edin Terzic bis ins Finale der Champions League – aber die vergangene Saison auf nationaler Bühne? War eine Katastrophe. Vor allem gegen den VfB Stuttgart. Drei Niederlagen setzte es für den BVB insgesamt in Liga und Pokal gegen die Weiß-Roten. Hinterher, gegen Saisonende, blickte Weltmeister Mats Hummels zurück – und schämte sich noch immer. „Ich habe mich in meiner Ehre gekränkt gefühlt, so in diesem Trikot auf dem Platz zu stehen“ sagte er: „So unterwürfig, so fußballerisch unterlegen.“ Speziell in den Spielen gegen Bayer Leverkusen und den VfB habe sich der BVB „mit elf Mann am Sechzehner“ verbarrikadiert, so sagte das der Innenverteidiger mit Blick auf die Dortmunder Angsthasen-Auftritte auch noch.