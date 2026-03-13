Nach dem Bürgerentscheid: So geht es nach dem Naturbad-Aus mit dem Schopfheimer Freibad weiter

Nach dem Bürgerentscheid steht die Planung für die dringende Sanierung des Schopfheimer Freibads bei Null. Wie geht es weiter, und ist die kommende Saison gesichert?
Kräftig schütteln hieß es im Schopfheimer Rathaus nach der Wahlschlappe vom vergangenen Sonntag: Bei großer Beteiligung und mit überwältigender Mehrheit haben sich die Schopfheimer im Bürgerentscheid für eine Sanierung als chemisch-technisches Bad ausgesprochen – und damit gegen den von Verwaltung und Gemeinderatsmehrheit favorisierten Weg. Nach einer ersten Reaktion noch am Wahlabend und internen Abstimmungen den zurückliegenden Tagen gibt Bürgermeister Harscher auf Anfrage unserer Redaktion nun einen Ausblick, wie es weitergeht.